Лондон, , 21:15 — REGNUM Высокопоставленные функционеры Евросоюза работают над «поправками» закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который под конец своего мандата ввел бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко. Об этом 22 декабря сообщило британское издание «Гардиан».

Оливер Варгейи European Parliament

Если это не будет сделано, в Боснии и Герцеговине может вспыхнуть новый конфликт, говорится в статье, опубликованной изданием.

«Гардиан» напоминает о визите европейского комиссара Оливера Варгейи в БиГ в конце декабря, во время которого европейский чиновник заявил о том, что Инцко «виновен в делегитимации Канцелярии верховного представителя в БиГ».

Варгейи во время этого визита сообщил своим коллегам по ЕС, что «бошнякская сторона готова решить вопрос через принятие нового закона», который вернул бы Милорада Додика и Республику Сербскую в государственные институты, отмечает «Гардиан».

Напомним, что в октябре лидер самой влиятельной бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович предложил вариант для выхода БиГ из политического кризиса. По его мнению, парламент БиГ должен сначала принять закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», а потом в этот закон могут быть внесены дополнения с осуждением преступлений, совершенных в концентрационном лагере Ясеновац во время Второй мировой войны.