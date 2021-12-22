Лондон, , 19:22 — REGNUM 22 декабря на официальном сайте «Челси» было объявлено, что 20-летний фланговая защитница женской сборной России по футболу Алсу Абдуллина подписала с лондонским клубом контракт на 2,5 сезона.

«Я счастлива присоединиться к «Челси». Переход в этот клуб внес кардиальные изменения в мою жизнь и стал новым вызовом для меня. Я очень горжусь стать частью этой команды, в которой выступает так много классных игроков. Я хочу продолжить прогресс в Лондоне и помочь команде выиграть максимально возможное количество трофеев», — цитируют Абдуллину на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Абдуллина выступала за московский «Локомотив», в составе которого сыграла 46 матчей и забил 6 голов. Вместе с «железнодорожниками» российская спортсменка стала победительницей чемпионата России.