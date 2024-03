Берлин, 22 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Игру Middle-earth: Shadow of Mordor, релиз которой состоялся в 2014 году, запустили с разрешением 8K, максимальными настройками графики и включенной функцией трассировки лучей. Об этом 22 декабря сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Автор канала Digital Dreams записал видеодемонстрацию на компьютере c процессором AMD Ryzen 9 3900X, 32 гигабайтами оперативной памяти Corsair Vengeance, и видеокартой ASUS TUF RTX 3090. Отмечается, что для запуска игры с трассировкой лучей он использовал собственный пресет Beyond All Limits ray tracing ReShade.

Напомним, компания Monolith Productions выпустила ролевую экшн-игру Middle-earth: Shadow of Mordor 30 сентября 2014 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One, в ноябре 2014-го релиз игры состоялся на PlayStation 3, Xbox 360.