Москва, 22 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Инфляция в России вызвана в том числе тем, что российская экономика открыта, происходит «сброс мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто всё ещё импортирует товары», заявил 22 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве.

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Отметив, что цены растут, глава правительства заявил: «Инфляция у нас в основном импортируемая».

По его словам, многие страны нарушают собственные макроэкономические параметры: идёт эмиссия, «которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну». Ситуация с ценами в России, отмечает Мишустин, является своеобразной «платой за открытость экономики».

Мишустин «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто всё ещё импортирует товары».

Отвечать на эти вызовы Россия намерена и наращиванием потенциала сельского хозяйства, и импортозамещением, причём, отмечает Мишустин, «у нас по самообеспечению есть большие успехи».