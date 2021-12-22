Богота, , 20:06 — REGNUM Отчет управления ООН по правам человека, опубликованный 21 декабря, подтверждает убийство 73 правозащитников в Колумбии за период с 1 января по 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

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Между тем, 35 случаев все еще находятся на рассмотрении, а 83 дела остаются нераскрытыми.

Наибольшее число смертей приходится на департамент Валле-дель-Каука: в мае и июне во время забастовок в Кали произошло 22 убийства. По данным Института исследований развития и мира Indepaz, во время протестов было убито 159 общественных лидеров и правозащитников.

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