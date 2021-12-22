Нижний Тагил, Свердловская область, 22 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области 70-летний мужчина умер после того, как поскользнулся на тротуаре. Об этом сообщает областное управление СКР.

Disclosurenewsonline.com Гололёд

Пожилой человек скончался 19 декабря. А упал он 17-го возле одного из магазинов на улице Зари. Упавшего заметили прохожие и вызвали скорую помощь.

Сейчас СКР проводит проверку по факту трагедии. Свои проверочные мероприятия инициировала и прокуратура Дзержинского района города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» пояснили журналистам, что у пострадавшего была диагностирована травма головы. Из-за тяжёлого состояния пациента оперуполномоченный не сумел его опросить.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область две недели жила в условиях гололёда. Ситуацию спасли обильные снегопады, прошедшие на нынешней неделе.