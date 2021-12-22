Москва, 22 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 20 декабря выросла на 11 копеек и достигла 50,08 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 17 копеек — до 53,81 рубля.

По состоянию на 20 декабря средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,06 рубля (+10 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,94 рубля (+12 копеек), марки Аи-98 — 59,12 рубля (+12 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 58 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Черкесске — на 1,5%. Снижение цен зафиксировано во Владивостоке — на 0,7%, Новосибирске — на 0,3%, Томске — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.