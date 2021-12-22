22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 19:57 — REGNUM Более двадцати республиканцев призвали спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси открыть Капитолий для посетителей. Помимо этого, чен комитета по надзору и реформам Джеймс Комер из штата Северная Каролина обвинил спикера в использовании пандемии коронавируса в качестве предлога для установления контроля над каждым аспектом жизни американцев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Капитолий остается закрытым, несмотря на то, что безопасные и эффективные вакцины, методы лечения и тестирования уже почти год широко доступны для большинства населения», — говорится в письме, которое подписали 23 члена республиканского комитета.

Капитолий был закрыт для публики почти два года назад, в начале пандемии в марте 2020 года. С тех пор почти 81% американцев в возрасте от 12 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Капитолий Martin Falbisoner

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Они начали с двух недель, чтобы обуздать пандемю, а теперь, почти 2 года спустя, мы должны бороться за свободу после того, как правительственные чиновники обнаружили, что большинство людей готовы предоставить им полный контроль над своей жизнью», — пишет Mowerman.

«Демпартия контролирует США второй год подряд под предлогом COVID. Это хороший пример того, как действуют демократы. Как только Капитолий закрывается, он закрывается навечно. Чтобы вновь открыть Капитолий, требуется буквально «законопроект», — указывает CakePronoun.

«Когда я в последний раз был в Вашингтоне, я посетил экскурсию по столице. Посмотрел фильм о том, как должно работать правительство. Очевидно, что ни один из нынешних сенаторов или представителей никогда не смотрел этот фильм!» — иронизирует Vetteguy.

«Пелоси хочет контролировать каждый аспект нашей жизни, ей это не удастся», — уверяет Newbuc.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Ей нужно, чтобы этот вирус продолжался до промежуточных выборов и до 24-го года. Только манипуляции с COVID помогут демократам победить на выборах», — отвечает unedeniablyright.

«ПОЧЕМУ ТОЛЬКО 23? Если республиканцы хотят добиться результата, им лучше объединиться! Объединенные стоят, разделенные падут!» — восклицает HireBuyUSA.

«По сути, Капитолий принадлежит людям. Они также платят политикам зарплату, мисс Пелоси!» — напоминает kysg1.

«Предполагается, что народ владеет Капитолием, но если бы это было так, никто бы не привлекался к ответственности за захват собственного дома», — делает отсылку Vetteguy к беспорядкам на Капиталийском холме.

Протесты у Капитолия CantWinThisGame

«Они должны держать Капитолий закрытым, чтобы поддержать нарратив о коронавирусе, не меньше и не больше», — считает CPO (SW)ret310.

«Конечно, они используют эту фальшивую пандемию, чтобы контролировать нас и заставить вакцинироваться. Нужно продолжать ОТСТАИВАТЬ НАШИ ПРАВА!» — призывает PatriotParty1776.

«Конгресс должен быть открыт, а Пелоси должна ездить на междугороднем автобусе, а не летать на частном самолете», — подчеркивает ProudlyonAOC'sHitList.

«Кажется, нам нужны доктора и профессора. Вызовите также несколько настоящих ЭКСПЕРТОВ, чтобы они сказали, насколько это адекватно — продолжать держать народ в таком состоянии», — просит jerkweed.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия нового коронавируса превратилась в США в новую фетиш-моду, а демонстрация лояльности и послушания американских граждан сделали из мер по борьбе с нею фактически новую религию.

В магазинах США можно за $15−20 приобрести свечки с фотографиями главного иммунолога Энтони Фаучи и молитвой за здоровье, где ему высказывается благодарность за вклад в борьбу с эпидемией.

Энтони Фаучи Whitehouse.gov

При этом добавляется, что изображение Фаучи также присутствует на продаваемых кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Помимо того, становятся популярными серебряные колье с гравировкой «Вакцинирован», бейджи с надписью: «Привит» и футболки c надписями: «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и «Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше».