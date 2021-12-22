Москва, , 19:12 — REGNUM Активисты Российского движения школьников сегодня приняли участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Государственного Совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, которое проводилось в бизнес-центре «Москва-Сити».

Деловая игра РДШ Российское движение школьников

На этом мероприятии, посвящённом развитию научно-технологического потенциала регионов, активисты представили стенд научного направления РДШ и посостязались в «Научном батле» с губернаторами.

Это интерактивная игра, в которой 2 команды по 4 человека наперегонки стараются верно ответить на вопросы ведущего. В составе команды губернаторов присутствовали руководители Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Челябинской области Алексей Текслер, Липецкой области Игорь Артамонов.

От научного направления РДШ свои знания показали Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озёрска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Ребятам по 15−17 лет. Они интересуются вопросами лидерства, применением технологий искусственного интеллекта и космическими разработками.

Стенд РДШ также посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, которые пообщались с ребятами и пожелали им успехов.

«Для нас итогом года Науки и технологии в России стало подписание с Общественным омбудсменом по защите высокотехнологических кампаний соглашения с целью кадрового обеспечения цифрового перехода. Это очень знаменательный момент, ведь он означает признание научного потенциала подрастающего поколения. Такое расширение возможностей развития для ребят очень важно именно сейчас!» — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.