Москва, , 19:12 — REGNUM Инфляция в России отчасти является платой за открытость экономики, заявил 22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ Мишустин прокомментировал рост цен.

«Инфляция у нас в основном импортируемая», — сказал глава правительства, комментируя предложения участников встречи, которые говорили о росте цен на стройматериалы и другие товары.

Мишустин отметил, что зарубежные страны нарушают макроэкономические параметры, проводя эмиссию. При этом ситуация в России — плата за открытость экономики, считает он.

«И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все ещё импортирует товары», — сказал премьер-министр.

По мнению главы правительства, решение проблемы связано с импортозамещением и потенциалом агропрома.