Берлин, 22 декабря 2021, 19:08 — REGNUM Никому не будет лучше, если ЕС введёт антироссийские санкции «за агрессию на Украине», сообщил 22 декабря журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
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Об этом дипломат заявил по итогам встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок. По его словам, такие меры не пошли бы на пользу не только России, но и Европе.
Люксембургский дипломат предложил решать ситуацию с Украиной не экономическими, а дипломатическими мерами.
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