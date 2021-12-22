Москва, 22 декабря 2021, 19:04 — REGNUM
В среду, 22 декабря состоялся пресс-завтрак проекта «Больше, чем путешествие», организаторами которого выступают Росмолодежь, Ростуризм, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Министерство науки и высшего образования РФ и Российское общество «Знание». В ходе мероприятия генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о финалисте конкурса «Мастера гостеприимства», который во время путешествия нашел могилу своего деда, погибшего на фронте в 1942 году.
В настоящее время приглашения в поощрительные поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» получили более 90 000 человек, 49 900 из них уже выбрали поездки и отправятся в путешествие в 2021 и 2022 году. Это победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты всех 26 конкурсов и проектов президентской платформой «Россия — страна возможностей и российского общества «Знание». Среди участников проекта «Больше, чем путешествие» школьники, студенты, молодые специалисты, учителя, программисты, блогеры, люди творческих профессий и даже сами представители индустрии гостеприимства.
Андрей Никонов работает преподавателем математики в школе, а также увлекается краеведением в городе Солнечногорске Московской области. В декабре он отправился в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург в рамках программы «Больше, чем путешествие».
Когда стало известно, что «Мастеров гостеприимства» приглашают в путешествие, он обратил внимание на индивидуальный тур в Санкт-Петербург. Андрей Семнович уже не раз бывал в «Северной столице» и прошел основные туристические маршруты.
Он поделился эмоциями, которые он испытал во время того, когда обнаружил могилу своего деда: «И вот 12 декабря 2021 года, ровно через 79 лет после того декабря 1942 года еду с группой на экскурсию в Петродворец. Бодро и интересно рассказывает Ирина Валентиновна Алексеева, наш гид, про красоты Питера, про дворцы, а у меня в душе волнение, я ещё с утра решил, что после экскурсии доберусь до Пеников и попытаюсь найти могилу деда. Ехал на удачу, захоронений несколько и точное место неизвестно. В Пениках какой-то молодой парень, что возвращался после работы на заводе довёл меня до поворота и указал рукой дорогу дальше. И вот здесь начались просто чудеса. Приготовился долго бродить по кладбищу, могильные плиты засыпаны снегом. Мимо меня проехала машина, остановилась около небольшой часовенки. Из машины вышли трое, в руках букетики гвоздик. Подошёл, окликнул. Так мол, приехал к деду, учитель математики из Москвы. Деды взглянули на меня удивлённо. Один из них, Борис Николаевич Михеев отвечает: «и я к деду, и я учитель, только истории из 105 гимназии, пошли, покажу». Иду за ним, увидел впереди обелиск, а по кругу плиты в снегу. Он уверенно подходит к одной из плит и сметает снег. Вот, говорит, мой дед, капитан Михеев, твой на одной из соседних. Ком в горле, чищу снег на одной, второй и вижу фамилию — Никонов. Инициал один и не тот, но я знаю, что в некоторых документах были ошибки, плиты относятся к советскому времени, а архивы минобороны открыты не так давно. Конечно, это он — мой дед! Комок к горлу, слёзы к глазам. Дед! Со свиданием, родной!»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Победители конкурса получают финансовую, организационную и маркетинговую поддержку для реализации проектов в сфере туризма и гостеприимства, а их наставниками становятся именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.