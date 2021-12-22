Москва, 22 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум.

В среду, 22 декабря состоялся пресс-завтрак проекта «Больше, чем путешествие», организаторами которого выступают Росмолодежь, Ростуризм, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Министерство науки и высшего образования РФ и Российское общество «Знание». В ходе мероприятия генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о финалисте конкурса «Мастера гостеприимства», который во время путешествия нашел могилу своего деда, погибшего на фронте в 1942 году.

Из личного архива Андрея Никонова Братская могила

«Одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс «Мастера гостеприимства», который уже два года открывает Россию по-новому и выявляет ярких представителей индустрии гостеприимства нашей страны, поддерживает их интересные проекты. Его участниками стали уже более 50 тысяч человек. Финал конкурса в этом году был удостоен гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие» премии Russian Event Awards, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Один из победителей конкурса Анатолий Казакевич 26 марта этого года на заседании Наблюдательного совета нашей платформы рассказал президенту России о своих проектах по развитию туризма на Байкале, а также высказал предложения по поддержке отечественной индустрии гостеприимства. И в этом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность запуска для талантливой молодежи специальной программы путешествий по России. Таким образом, благодаря инициативе одного из наших конкурсантов и поддержке Президента России появилась программа «Больше, чем путешествие», которая позволяет десяткам тысяч призеров наших проектов бесплатно отправиться в поездки по стране, увидеть все ее красоты».

В настоящее время приглашения в поощрительные поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» получили более 90 000 человек, 49 900 из них уже выбрали поездки и отправятся в путешествие в 2021 и 2022 году. Это победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты всех 26 конкурсов и проектов президентской платформой «Россия — страна возможностей и российского общества «Знание». Среди участников проекта «Больше, чем путешествие» школьники, студенты, молодые специалисты, учителя, программисты, блогеры, люди творческих профессий и даже сами представители индустрии гостеприимства.

«Я бы хотел рассказать историю финалиста конкурса «Мастера гостеприимства» Андрея Никонова, который во время поездки по программе «Больше, чем путешествие» нашел могилу своего деда-фронтовика. Андрей Семенович впервые побывал на братской могиле, где похоронен его дед, после экскурсии в Петродворец», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Андрей Никонов работает преподавателем математики в школе, а также увлекается краеведением в городе Солнечногорске Московской области. В декабре он отправился в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург в рамках программы «Больше, чем путешествие».

«Вот и подошло к финалу моё действительно полное чудес «Больше, чем путешествие» в Санкт-Петербург. Скоростной Сапсан отчалил от Московского вокзала и мчит меня домой, в Москву. У меня есть четыре часа пути и это время для анализа всего того, что случилось за эти дни здесь», — рассказал он.

Когда стало известно, что «Мастеров гостеприимства» приглашают в путешествие, он обратил внимание на индивидуальный тур в Санкт-Петербург. Андрей Семнович уже не раз бывал в «Северной столице» и прошел основные туристические маршруты.

«И вот снова в Питере, но причина поездки в этот раз была очень личная. Пару лет назад открыли архивы, я узнал, что мой дед, Никонов Иван Самойлович, воевал на Ленинградском фронте, убит 23 декабря 1942 года и похоронен в деревне Пеники в братской могиле. Искал деда раньше, но в документах была ошибка и искал я его на Волге, на Сталинградском фронте, а он в нескольких километрах от Петергофа, в братской могиле», — отметил Андрей Никонов.

«Когда дед уходил на войну все понимали, что вряд ли он вернётся, в деревню пришло уже много похоронок. Но, конечно, никто и не мог предположить, что уже через 12 дней, 23 декабря 1942 года дед будет убит в жестоком бою у деревни Пеники, на печально известном Ораниенбаумском пятачке. Для бойцов на этом пятачке Ленинград считался «большой землёй», хотя город находился в полной блокаде. 338 отдельный пулемётно-артиллерийский батальон прикрывал подступы к Ораниенбауму, немцы рвались к городу и в Кронштадт, где находилась база Балтийского флота. Если бы Кронштадт пал, то корабли оказались бы в руках врага и на Балтике немцы стали бы безраздельными хозяевами, да и подступы с моря к Ленинграду стали бы открытыми. Вот сюда и перебрасывали подкрепление, много «необстрелянных» погибало в первом же бою. Такая участь ждала и моего деда», — отмечает Андрей Никонов.

Он поделился эмоциями, которые он испытал во время того, когда обнаружил могилу своего деда: «И вот 12 декабря 2021 года, ровно через 79 лет после того декабря 1942 года еду с группой на экскурсию в Петродворец. Бодро и интересно рассказывает Ирина Валентиновна Алексеева, наш гид, про красоты Питера, про дворцы, а у меня в душе волнение, я ещё с утра решил, что после экскурсии доберусь до Пеников и попытаюсь найти могилу деда. Ехал на удачу, захоронений несколько и точное место неизвестно. В Пениках какой-то молодой парень, что возвращался после работы на заводе довёл меня до поворота и указал рукой дорогу дальше. И вот здесь начались просто чудеса. Приготовился долго бродить по кладбищу, могильные плиты засыпаны снегом. Мимо меня проехала машина, остановилась около небольшой часовенки. Из машины вышли трое, в руках букетики гвоздик. Подошёл, окликнул. Так мол, приехал к деду, учитель математики из Москвы. Деды взглянули на меня удивлённо. Один из них, Борис Николаевич Михеев отвечает: «и я к деду, и я учитель, только истории из 105 гимназии, пошли, покажу». Иду за ним, увидел впереди обелиск, а по кругу плиты в снегу. Он уверенно подходит к одной из плит и сметает снег. Вот, говорит, мой дед, капитан Михеев, твой на одной из соседних. Ком в горле, чищу снег на одной, второй и вижу фамилию — Никонов. Инициал один и не тот, но я знаю, что в некоторых документах были ошибки, плиты относятся к советскому времени, а архивы минобороны открыты не так давно. Конечно, это он — мой дед! Комок к горлу, слёзы к глазам. Дед! Со свиданием, родной!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Победители конкурса получают финансовую, организационную и маркетинговую поддержку для реализации проектов в сфере туризма и гостеприимства, а их наставниками становятся именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.