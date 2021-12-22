Шэньчжэнь, Китай, , 19:02 — REGNUM Китайская компания Realme представила новый флагманский смартфон GT 2 Pro, концепция которого задана текущей «экологической» повесткой. Об этом 22 декабря сообщает портал Engadget.

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Производитель заявил, что задняя крышка смартфона сделана из биополимерного материала, который производит компания SABIC из Саудовской Аравии. Этот материал получил международный сертификат ISCC, который подтверждает его экологичность. В Realme также отметили, что в корпусе GT 2 Pro содержится гораздо меньше пластика, чем у его предшественника.

Компания сообщила, что при разработке смартфона сотрудничала с известным индустриальным дизайнером Наото Фукасавой. Что касается характеристик, то GT 2 Pro оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и является первым в мире смартфоном со сверхширокоугольной камерой с углом обзора 150 градусов, которая предлагает делать «забавные» фотографии.

https://twitter.com/andro4all/status/1473678377685032960

Для справки: бренд Realme принадлежит группе BBK Electronics, компания была основана 4 мая 2018 года. Её штаб-квартира расположена в Шэньчжэне (Китай).

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