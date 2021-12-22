Москва, , 18:49 — REGNUM Проблему Украины, а также ситуацию на границах Белоруссии обсудили в ходе телефонных переговоров 22 декабря президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Президент заявил, что украинская сторона действует деструктивно и что такая политика ведёт в тупик, поскольку никак не приближает урегулирования ситуации с Донбассом. Он отметил, что необходимо соблюдение Киевом Минских соглашений.

Также российский президент рассказал Беттелю об инициативе Москвы по предоставлению ей «долгосрочных юридически закреплённых гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия».

Со своей стороны люксембургский лидер «высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами ЕС и российскими представителями».

В конце переговоров собеседники поздравили друг друга с наступающими рождественскими и новогодними праздниками.

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