Киев, , 18:47 — REGNUM Возле границ Украины «сосредоточено» от 122 тыс. до 143,5 тыс. российских военных, заявил 22 декабря на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ужас

По его словам, все эти войска находятся на расстоянии от 200 до 400 км от украинских границ.

«Что касается численности войск …, на сегодняшний день мы видим 122 тыс., это 200 км, и 143,5 тыс. — на расстоянии 400 км … от нашей границы», — заявил Данилов.

«Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня нам нужно к этому готовиться, мы все это отслеживаем», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что «территориальная оборона в случае необходимости обязательно даст отпор агрессору».

«Оружие должно быть смазано. Желательно его не использовать, но при необходимости все граждане знают, что делать», — призвал Данилов.

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