Гавана, 22 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект Семейного кодекса, консультации с гражданами и референдум по которому пройдут с 1 февраля по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщает кубинское информагентство Prensa Latina.

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Семейный кодекс должен решить проблему дискриминации на Кубе, защитить права женщин и детей, а также усилить семейную ответственность. Депутат парламента Офелия Ортега назвала кодекс «проектом этики, справедливости и любви».

По заверениям министра юстиции Оскара Сильвера, «кодекс защитит молодых и пожилых людей, находящихся в уязвимом положении, материнство и отцовство, признает права бабушек, дедушек и других родственников, а также узаконит равные возможности и обязанности семейной жизни».