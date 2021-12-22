Подгорица, 22 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Черногории 61,7 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58,8 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 281 968 человек или 45,5 процента, а вторую — 268 739 человек или 43,3 процента от общей численности населения.

В Черногории 219 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 609 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 68 983 человека, а за последние 24 часа — 1017 человек.Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.