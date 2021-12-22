Москва, , 18:37 — REGNUM Законопроект, ужесточающий государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Васильевым Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа — один год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия.

Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ.

Граждане при этом смогут обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура.

Предлагаемые поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Наш законопроект — не разовая акция, а системное и последовательное продолжение большой работы, направленной на усиление госконтроля за оборотом оружия, в том числе на предупреждение правонарушений и преступлений в этой сфере. И на сегодняшней инициативе — эта работа, разумеется, также не прекращается», — отметил Хинштейн.

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