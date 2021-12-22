Токио, , 18:37 — REGNUM Японская студия Sting решила отложить релиз ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Knights in the Nightmare на 2022 год. Об этом 22 декабря сообщает портал Gematsu.

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В объявлении компания извинилась за задержку. Она также отметила, что в этом случае речь идёт об обновлённой игре, а не о простом портировании (выпуск версий оригинальной игры для других платформ).

Для справки: оригинальная Knights in the Nightmare вышла на портативной консоли Nintendo DS 25 сентября 2008 года, в 2010 году её релиз состоялся на PlayStation Portable. Это японская ролевая игра в жанре стратегического шутера, являющаяся частью серии Dept. Heaven.

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