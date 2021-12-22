Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания в одном из помещений детского сада. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в детском саду Пресс-служба прокуратуры СПб

«На место происшествия выехал прокурор Невского района Виктор Винецкий. По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности дошкольного учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался в помещении прачечной на третьем этаже здания ясли-сада на Народной улице, 85. В 17:24 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. К ликвидации возгорания привлечено от МЧС семь единиц техники и 35 человек личного состава. В 17:39 мск пожар был локализован.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.

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