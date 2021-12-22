Москва, , 18:35 — REGNUM Целый ряд государств уже провозгласил обязательными идеи и нормы, прямо противоречащие христианским принципам и в недалёком будущем это может обернуться репрессиями в отношении христиан, заявил 22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, проходящей в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

При этом глава Русской Православной церкви указал, что гонения против христиан в современных условиях особенно опасны, так как государственные системы принуждения уже усилены «могущественным аппаратом цифровых технологий».

«Мы видим, что в праве и политической практике многих стран сегодня стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, прямо противоречащие Божьей правде — например, библейскому учению о человеке, его достоинстве, отношениям с другими людьми. Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могущественным аппаратом цифровых технологий», — сказал патриарх Кирилл.

Кроме того, предстоятель Русской Православной церкви подчеркнул, что сейчас традиционные религиозные и нравственные ценности поддерживаются в России на высшем уровне государственной власти.

«Мы твердо надеемся, что такое положение будет сохраняться и далее», — подчеркнул патриарх Кирилл.

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