Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает закрепить статус университетских кампусов на законодательном уровне. Такое заявление он сделал на полях семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного Совета России и Совета при президенте России по науке и образованию, сообщает областной департамент информполитики.

Главный корпус УрФУ

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Темой мероприятия стала роль регионов России в её научно-технологическом развитии. Куйвашев отметил, что в рамках семинара-совещания рабочая группа занимается вопросом создания университетских кампусов мирового уровня. Эта тема очень живо обсуждается.

«И, благодаря тому, что сегодня мы готовимся к проведению Всемирных студенческих игр-2023, создание кампуса в нашем регионе идёт не на бумаге, а в реальном времени», — сказал глава региона.

По его словам, сейчас важно понимать, что такое кампус и что он должен в себя включать, какие имеются особенности в разных регионах. Это вопросы юридического статуса и статуса законодательного применения.

Добавим, в Свердловской области уже строят будущий студенческий кампус Уральского федерального университета. Им станет Деревня Универсиады, которую разместят в Новокольцовском районе. Свердловская область примет Универсиаду в 2023 году, а затем построенные объекты перейдут в распоряжение вуза. Здесь будут и комплекс студенческих общежитий в целом на 8,5 тыс. мест, и медицинский, и многофункциональный центры УрФУ. Куйвашев отмечает, что Свердловская область надеется на федеральную поддержку в вопросе продолжения строительства на этой площадке и развития университетского кампуса.

Всего в России по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году планируют построить не менее 30 вузовских кампусов.