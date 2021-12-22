Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели в Ленинградской области годовалого ребенка, коляску с которым задел проезжающий мимо скоростной поезд «Сапсан», передали в суд. Об этом 22 декабря проинформировали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (ЗМСУТ РФ).

Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области утром 16 октября 2021 года. 27-летняя жительница города Всеволожска с коляской переходила железнодорожные пути на перегоне станций «Саблино — Колпино» на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий в это время «Сапсан» задел коляску, в результате чего девочка 2020 года рождения, находившаяся в ней, получила травмы различной степени тяжести и впоследствии скончалась в больнице.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), обвинение было предъявлено матери погибшего ребенка.

«Следователем проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, установлены и допрошены свидетели, а также сложные судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили вину обвиняемой», — пояснили в ведомстве.

Ленинградским следственным отделом на транспорте собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.