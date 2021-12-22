Рига, , 18:29 — REGNUM Ассистенты (помощники) инвалидов должны быть вакцинированными от коронавируса, в противном случае оплата их труда прекращается. Об этом сообщило издание «МК-Латвия» со ссылкой на комментарий представителей министерства благосостояния страны.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Это связано с обязательным условием вакцинирования или наличия справки о перенесенном ковид-заболевании для всех работающих очно, введенным в стране с 15 декабря 2021 года, уточнила заместитель госсекретаря министерства Элина Целминя.

Исключение сделано лишь для помощников, проживающие по одному адресу с подопечными родственниками-инвалидами, которые могут и впредь продолжать работу без сертификата или ковид-справки и получать за это государственную поддержку.

Невакцинированные помощники инвалидов, не подходящие под исключение, получат плату только за услуги, оказанные до 15 декабря нынешнего года.