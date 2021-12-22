Тюмень, , 18:27 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого многодетная мать и её дети лишены жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Многодетная семья Onf.ru

Квартиру банк забрал за долги по ипотеке. Тюменка, которая воспитывает четверых детей, сперва исправно выплачивала деньги банку, но в пандемийный 2020 год оказалась в затруднительном положении и попросила банк об отсрочке или реструктуризации долга. Сотрудники банка не пошли на уступки, выставили квартиру на торги, продав её в два раза дешевле рыночной стоимости на закрытом аукционе.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, истребована вся необходимая документация.