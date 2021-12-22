Москва, 22 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В центре современного искусства «Винзавод» состоится третий новогодний маркет WIN-WIN. Об этом 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба маркета WIN-WIN Маркет WIN-WIN

В рамках маркета художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят произведения живописи, графики, скульптуры и других форматов современного искусства. Задачей мероприятия является «создание эффективного доступа к искусству и творческим процессам для каждого».

Добавим, что маркет WIN-WIN пройдёт 25 и 26 декабря 2021 года. Мероприятие является совместной инициативой фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и издательства «Формат Один».