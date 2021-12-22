Москва, , 18:22 — REGNUM В России действует правило, согласно которому темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции, заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

Чубайс

На его странице в Facebook опубликован фрагмент видео с конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», где он эмоционально, как он сам оценивает, высказался:

«Россия живёт уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Ну, блин, что ещё-то надо, ребята?»

Чиновник добавил, что насчёт тарифов на электроэнергию «было много сломано копий». Теперь же в стране решена проблема дефицита энергетики.

Если смотреть в разрезе «экономики в целом», то «реформа позволила для экономики России снять инфраструктурные ограничения по росту экономики страны как минимум до 2035 года».