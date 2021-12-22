Москва, 22 декабря 2021, 18:22 — REGNUM В России действует правило, согласно которому темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции, заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.
На его странице в Facebook опубликован фрагмент видео с конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», где он эмоционально, как он сам оценивает, высказался:
Чиновник добавил, что насчёт тарифов на электроэнергию «было много сломано копий». Теперь же в стране решена проблема дефицита энергетики.
Если смотреть в разрезе «экономики в целом», то «реформа позволила для экономики России снять инфраструктурные ограничения по росту экономики страны как минимум до 2035 года».