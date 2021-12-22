Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 декабря запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Алма-Ату (Казахстан).

Самолет «Уральских авиалиний» Pulkovoairport.ru

Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющая петербургским аэропортом «Пулково».

"Перевозчик будет выполнять рейсы один раз в неделю», — уточнили в ВВСС.

Самолеты авиакомпании будут вылетать из аэропорта «Пулково» по воскресеньям в 21:05 и прибывать в Алма-Ату в 05:05 следующего дня. Обратные рейсы будут отправляться из Алма-Аты по понедельникам в 06:05 и прибывать в Санкт-Петербург в 08:30 (время указано местное для каждого аэропорта, — прим. ред.).

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