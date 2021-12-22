Таллин, , 18:18 — REGNUM С января 2022 года чипирование кошек и котов во втором по значимости городе Эстонии Тарту станет обязательным в дополнение к обязательному чипированию собак. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на решение городского собрания.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно постановлению, собаку или кошку (кота) необходимо чипировать не позднее чем через три месяца после рождения или в течение одного месяца после приобретения. Собаки и кошки, содержащиеся в городе, должны быть зарегистрированы в Эстонском реестре домашних животных. Для других домашних животных чипирование рекомендуется.

Подчеркивается, что чипирование кошек помогает их быстрее найти, если они заблудились. В качестве положительного примера приводится введенное пару лет назад чипирование собак — благодаря ему количество псов в приютах значительно сократилось.

Стоимость чипирования и регистрации животного составляет в Тарту 27−37 евро в зависимости от ветеринарной клиники. В Таллине чипирование кошек является обязательным с 2015 года.