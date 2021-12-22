Таллин, 22 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. С января 2022 года чипирование кошек и котов во втором по значимости городе Эстонии Тарту станет обязательным в дополнение к обязательному чипированию собак. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на решение городского собрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Согласно постановлению, собаку или кошку (кота) необходимо чипировать не позднее чем через три месяца после рождения или в течение одного месяца после приобретения. Собаки и кошки, содержащиеся в городе, должны быть зарегистрированы в Эстонском реестре домашних животных. Для других домашних животных чипирование рекомендуется.

Подчеркивается, что чипирование кошек помогает их быстрее найти, если они заблудились. В качестве положительного примера приводится введенное пару лет назад чипирование собак — благодаря ему количество псов в приютах значительно сократилось.

Стоимость чипирования и регистрации животного составляет в Тарту 27−37 евро в зависимости от ветеринарной клиники. В Таллине чипирование кошек является обязательным с 2015 года.