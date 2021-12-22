Нью-Йорк, США, 22 декабря 2021, 18:17 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заявил, что второй сезон сериала «Ведьмак» имеет «огромное» число просмотров. Об этом 22 декабря сообщает портал GamesRadar.
Компания сообщила, что за первые три дня суммарное время просмотров продолжения шоу составило 142,4 млн часов, что означает, что второй сезон «Ведьмака» занял первое место в недельном рейтинге сериалов онлайн-кинотеатров. При этом за неделю суммарное время просмотров первого сезона сериала составило 49,2 млн часов.
Если сравнивать с другими проектами, то значение показателя времени просмотров за первые три дня после премьеры у «Ковбоя Бибопа» составило 21,6 млн часов, у анимационного шоу «Аркейн» — 34,1 млн часов, а у «Игры в кальмара» — 63,1 млн часов.
Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» состоялась на Netflix 17 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что главный продюсер проекта Лорен Шмидт-Хиссрич заявила, что планирует снять семь сезонов сериала.
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