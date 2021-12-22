Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix заявил, что второй сезон сериала «Ведьмак» имеет «огромное» число просмотров. Об этом 22 декабря сообщает портал GamesRadar.

Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша Ведьмак

Компания сообщила, что за первые три дня суммарное время просмотров продолжения шоу составило 142,4 млн часов, что означает, что второй сезон «Ведьмака» занял первое место в недельном рейтинге сериалов онлайн-кинотеатров. При этом за неделю суммарное время просмотров первого сезона сериала составило 49,2 млн часов.

Если сравнивать с другими проектами, то значение показателя времени просмотров за первые три дня после премьеры у «Ковбоя Бибопа» составило 21,6 млн часов, у анимационного шоу «Аркейн» — 34,1 млн часов, а у «Игры в кальмара» — 63,1 млн часов.

Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» состоялась на Netflix 17 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что главный продюсер проекта Лорен Шмидт-Хиссрич заявила, что планирует снять семь сезонов сериала.