Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил почти 170 тыс. экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, которые будут использоваться в стационарах региона и бригадах скорой помощи. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экспресс-тесты на COVID-19 Lenobl.ru

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По словам председателя областного комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, этого объема хватит примерно на три-четыре месяца.

«На приобретение экспресс-тестов из резервного фонда Ленинградской области было направлено более 16 млн рублей. Мы применяем их в приемных покоях при госпитализации, также они находятся в арсенале сотрудников скорой помощи, на случай если они сочтут необходимым сделать пациенту экстренный тест», — пояснил чиновник.

Экспресс-тесты поступили на склад логистического оператора региона «Ленфарм», откуда направлены в районные больницы.

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