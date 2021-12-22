Нью-Дели, 22 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Индия успешно провела первые испытания ракеты нового поколения класса «земля — земля» Pralay, сообщает 22 декабря пресс-служба индийского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечено, что это был первый испытательный пуск новой ракеты, тип которой не уточняется.

«Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела 22 декабря 2021 года успешный первый тестовый пуск ракеты класса «земля — земля» Pralay с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша», — указано в пресс-релизе.

По данным индийских военных, ракета прошла по заданной траектории и поразила намеченную цель.

Минобороны Индии утверждает, что ракета Pralay имеет дальность действия до 500 км, может запускаться с мобильной установки и оснащена системой наведения с авионикой и современной навигацией.