Москва, , 18:11 — REGNUM В 2021 году Русское географическое общество организовало и поддержало десятки экспедиционных проектов. Об этом 22 декабря обсудили участники видеомоста Москва — Санкт-Петербург на тему: «Ключевые экспедиции Русского географического общества: итоги года», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Природа острова Уруп Kurilgeo.ru

Основными мероприятиями стали археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг в Туве, долгосрочная экспедиция на Курильские острова «Восточный бастион — Курильская гряда», обследование аэродромов воздушной трассы «Алсиб», а также подводная экспедиция об истории Таллинского прорыва на современной морской карте.

Одним из наиболее важных событий экспедиционного сезона 2021 года названа эвакуация с острова Уруп Курильской гряды в фонды Зоологического музея МГУ черепа кашалота. Вес находки составляет 1,2 тонны. Сейчас специалисты занимаются очисткой и реконструкцией черепа.