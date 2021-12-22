Стокгольм, , 18:26 — REGNUM За последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции увеличилось на 30%. Особенно заметен рост в регионах с крупными городами. Об этом 22 декабря сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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По оценкам Агентства общественного здравоохранения Швеции, пик распространения инфекции ожидается в январе. По состояние 22 декабря в Швеции обнаружено 260 случаев заражения «Омикроном».

«В то же время очевидно, что вакцина не так хорошо защищает от заражения «Омикроном», — заявила на пресс-конференции представитель ведомства Сара Байфорс.

Тем не менее, по оценке Агентства общественного здравоохранения, вакцина по-прежнему помогает против тяжелого протекания COVID-19, вызванного «Омикроном».

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