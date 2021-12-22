Гатчина, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM В деревне Дони Гатчинского района Ленинградской области продолжаются работы по созданию Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом 22 декабря проинформировали в пресс-службе областной администрации.

Закладной камень на месте Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны Lenobl.ru

Сегодня председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили площадку, где обсудили размеры будущего Мемориала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с инициативой создания Мемориального комплекса выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект получил поддержку президента РФ. А с предложением о возведении комплекса в Ленинградской области выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

Местом для создания такого памятника Ленинградская область выбрана не случайно. В годы Великой Отечественной войны территория региона была местом непрерывных боев — с начала июля 1941 года по август 1944 года.

«В Гатчинском районе нацисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, убивали мирных жителей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице», — напомнили в обладминистрации.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных. Весной этого года был объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала и памятного места вокруг него. А летом у деревни Дони был установлен закладной камень.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти заложен мемориал жертвам геноцида советского народа