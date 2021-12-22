Ярославль, , 18:39 — REGNUM Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за вымогательство и получение взяток, опроверг информацию о том, что он пытался продать троллейбусное депо в центре города. Об этом он рассказал в своём письме.

Евгений Урлашов Фото со страницы Евгения Урлашова в Facebook

Информацию о намерениях экс-мэра продать депо на Городском валу ещё в 2013 году опубликовали ярославские СМИ.

«В очередной раз мне, находящемуся за пределами свободы, приходится отвечать на глупый вздор и мелкие интрижки абы кого. На сей раз на нескольких ярославских интернет ресурсах появилась статья о том, что я, будучи мэром Ярославля (с апреля 2012 по июль 2013 г.), пытался продать земельные участки (площадку), на которой находится подразделение ярославского трамвайно-троллейбусного предприятия. Об этом говорят некие люди (Денис Волков и Алексей Невейков), о которых я абсолютно ничего не помню. Но зато я четко помню, что вокруг этой площадки крутилось много мелких и средних аферистов, мошенников и пиявок, желающих нажиться на этом, надоевших мне своими сказками про вымышленных инвесторов, выдуманных Ротшильдов, молочные реки и кисельные берега», — рассказал Евгений Урлашов.

При этом экс-мэр прямо говорит о том, что обсуждения о возможной продаже депо ходили ещё со времён, когда он был депутатом муниципалитета. А сам Евгений Урлашов заявляет, что в его бытность мэром города серьёзно о продаже площадки он не задумывался.

«Лично для меня, как мэра, этот вопрос никогда серьезно не стоял по следующим важным причинам: куда именно перевести троллейбусы с этой площадки? Если в Брагино, то во сколько водители должны выезжать, чтобы встать на свои маршруты. Кроме того, не была дана оценка людьми, не высказано мнение народа. Город сам должен был оценить вероятное количество метров жилья, которое здесь можно было бы построить, чтобы знать предварительную цену этой площадки, которую мы бы продавали только в аукционе», — высказал свою позицию Евгений Урлашов.

Упомянул экс-мэр и про то, что при планировании продажи такого актива нужно было бы изменять генплан Ярославля, чтобы на ней можно было строить многоквартирные дома и необходимые социальные объекты. В то время это было непросто.

«Для этого надо было бы провести публичные слушания, после которых решение принимают депутаты муниципалитета, что в то время было невозможно из-за реальной, настоящей политической конкуренции. Т. е. это абсурд! Мы тоже это понимали. До, после или одновременно с этим надо было изъять этот участок у Ярославского трамвайно-троллейбусного управления и подготовить к продаже. Но и это еще не все. Возникли бы вопросы дополнительной амортизации троллейбусов, доплаты водителям и так далее. Все это в совокупности не позволяло что-то серьезно планировать и обсуждать. Но еще раз хочу отметить, что отправная точка — это мнение жителей Ярославля. Их сердца определили бы судьбу этого вопроса, как это уже было осенью 2012 года, когда мы впервые поставили общегородской вопрос на голосование по строительству колокольни. Меценатом тогда выступал Виктор Иванович Тырышкин, и люди сказали «да», — пояснил Евгений Робертович.

Сейчас Евгений Урлашов ждет решения суда об условно досрочном освобождении. За решёткой он провёл более 8 лет.

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