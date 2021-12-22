Магнитогорск, Челябинская область, , 18:10 — REGNUM Не привившиеся вовремя от COVID-19 граждане рано или поздно заболеют. Об этом заявил на пресс-конференции глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников, пишут СМИ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным Накануне.Ru, он. раскритиковал противников вакцинации, также сравнил их со сторонникам и теории о плоской Земле.

«Те, кто не вакцинируются, рано или поздно заболеют. Ковид такая штука, тем более сейчас новый вирус», — цитирует его издание. Чиновник также добавил, что противники вакцинации мешают обществу быстрее уйти от проблемы этого заболевания.