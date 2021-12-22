Мэр Магнитогорска рассказал, что ожидает непривитых от COVID-19
Магнитогорск, Челябинская область, 22 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Не привившиеся вовремя от COVID-19 граждане рано или поздно заболеют. Об этом заявил на пресс-конференции глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников, пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По данным Накануне.Ru, он раскритиковал противников вакцинации, также сравнил их со сторонниками теории о плоской Земле.
«Те, кто не вакцинируются, рано или поздно заболеют. Ковид такая штука, тем более сейчас новый вирус», — цитирует его издание. Чиновник также добавил, что противники вакцинации мешают обществу быстрее уйти от проблемы этого заболевания.