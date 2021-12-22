Стокгольм, 22 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В настоящий момент вся система здравоохранения в регионе Стокгольм испытывает сильное давление в связи с обширным распространением коронавируса и сезонного гриппа. Об этом 22 декабря заявил на пресс-конференции главный врач столицы Йохан Братт, передает новостной портал Omni.

Allergiyainfo.ru Грипп

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Отмечается, что рост числа пациентов частично связан с возросшим распространением COVID-19 в Стокгольме, а также с сезонным гриппом.

«Пациентов, нуждающихся в лечении от сезонного гриппа, примерно столько же, сколько от COVID-19», — заявил журналист Братт.

Больницы теперь полностью сосредоточены на оказании медицинской неотложной помощи, и вся плановая помощь откладывается.

Главврач Стокгольма также призвал граждан не налегать сильно на алкоголь во время рождественских праздников.