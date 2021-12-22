Белград, 22 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 22 декабря вручил президенту Сербии Александру Вучичу письмо президента Владимира Путина с поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

«Наши недавние переговоры в Сочи в полной мере подтвердили твердость стратегического партнерства России и Сербии и позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плотной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки», — говорится в послании Путина.

По словам российского лидера, это отвечает фундаментальным интересам братских народов Сербии и России и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на европейском континенте.

Напомним, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 25 ноября в Сочи провели переговоры о цене на газ, который Россия поставляет Сербии. Российская сторона приняла решение, согласно которому следующие полгода Сербия будет получать газ по прежней цене — $270 за тысячу кубометров.