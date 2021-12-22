Вашингтон, , 18:20 — REGNUM

Рождественские планы американских граждан второй год подряд оказываются нарушены из-за пандемии COVID-19, на этот раз многие из них вынуждены отказаться от поездок к близким на праздники из-за страха заразиться новым штаммом «Омикрон», передаёт 22 декабря Reuters.

Пассажир (сс) Bambi Corro

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На фоне стремительного рост количества новых случаев заражения американцы активно посещают пункты тестирования на COVID-19 или сдают анализы на дому, чтобы убедиться в отрицательном результате теста перед поездкой к родственникам.

Вместе с тем директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила в интервью NBC, что в этом году вирус представляет меньшую угрозу, чем в прошлом, благодаря вакцинам и большему пониманию вируса учёными.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявляемых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в США удваивается каждые два-три дня. Доля этого штамма среди всех вариантов вируса на территории Соединенных Штатов возросла за неделю с 8−10% до 73% и на сегодняшний день «Омикрон» стал доминирующим в стране.