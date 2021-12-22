Нижний Новгород, 22 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. По состоянию на 21 декабря, в 40% школ и детских садов Нижегородской области полностью или частично объявлен карантин по гриппу и ОРВИ, а также по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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«Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения», — подчеркнули в управлении.

При этом на неделе с 13 по 19 декабря заболеваемость ОРВИ на территории региона выросла по сравнению с предыдущей неделей на 7%. Уточняется, что доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 57,7%. Лабораторно подтверждено 178 случаев гриппа А.

В то же время, отмечают в региональном Роспотребнадзоре, ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась. Отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных групп, за исключением лиц 18−29 лет. Преимущественно инфицирование регистрируется среди подростков и лиц старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в регионе было лабораторно подтверждено 112 случаев гриппа А. Таким образом, за неделю число подтвержденных случаев гриппа выросло на 66.

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