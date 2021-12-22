Киев, 22 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, резко ограничивающий круг лиц, имеющих право на официальные заявления и комментарии по поводу внешней политике Украины, сообщает 22 декабря RT.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В круг лиц, имеющих право на такие высказывания и комментарии, теперь входят только сам украинский президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — цитирует агентство текст указа.

Отдельные государственные органы могут делать заявления по внешней политике по поручению президента, премьера или главы МИД.

Кроме того, отныне все государственные органы Украины при каких-либо международных сношениях должны согласовывать свою позицию с МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявления руководства Украины — это «разнонаправленные потоки сознания», которые «меняют несколько раз на дню».