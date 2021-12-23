Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет заседание шестьдесят первой сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Парламентарии планируют рассмотреть проект бюджета Союзного государства и определить планы работы на 2022 год. В повестке также внесение изменений в структуру Парламентского Собрания.

Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря, были подтверждены полномочия российской депутации в Парламентском Собрании, Володин был вновь избран на пост его председателя.

Володин предложил создать рабочую группу с целью изучить структуру Парламентского Собрания для «повышения ее эффективности под те задачи, которые стоят перед Союзным государством».

Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем парламентарии России и Белоруссии призвали ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза принять конкретные меры по разрешению кризиса.

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