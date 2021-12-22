Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Пассажиропоток в Петербургском метрополитене не вернулся к допандемийному уровню, при этом за последний месяц он достиг 2,1 млн человек в сутки. Об этом 22 декабря телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали в городской подземке.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

До пандемии COVID-19 пассажиропоток метро Петербурга в среднем составлял 2,5 млн человек в сутки. Если говорить о годовых итогах, то пассажиропоток в 2021 году составил порядка 545 млн человек, в то время как в 2019 году этот показатель равнялся 762,5 млн.

«Нельзя недооценивать последствия коронавируса. Многие люди пересаживаются с общественного транспорта на личный», — объяснили сокращение пассажиропотока в метрополитене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2022 года стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге вырастет на пять рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро по жетону составит 65 рублей, в наземном городском транспорте — 60 рублей по разовому билету.

Вместе с тем, метрополитен Северной столицы будет работать всю новогоднюю ночь.

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