Посёлок Бобровский, Свердловская область, , 18:01 — REGNUM В поселке Бобровском Сырсетского района Свердловской области завершили поиски пропавшего мужчины. Свердловчанина нашли мертвым, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Поиски человека ГУ МВД по Омской области

Мужчина пропал 21 декабря. Он отправился в магазин и исчез. Телефон свердловчанина был недоступен. Тело мужчины 22 декабря обнаружил местный житель, который отправился на пробежку в лесной массив.

Ранее местные жители выдвигали предположения о том, что мужчина мог заблудится в лесу. Подробности инцидента до сих пор не известны. В пресс-службе СКР по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.