Джакарта, 22 декабря 2021, 18:00 — REGNUM До 51 увеличилось число погибших при извержении вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии, сообщает 22 декабря индонезийское национальное агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вулкан Семеру
Вулкан Семеру
M. Rietze

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Уточняется, что свыше 10,3 тыс. жителей острова вынуждены были из-за стихийного бедствия бросить свои жилища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Семеру продолжает выбрасывать столб белого дыма в небо на расстояние до 200 метров.

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