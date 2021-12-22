Джакарта, , 18:00 — REGNUM До 51 увеличилось число погибших при извержении вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии, сообщает 22 декабря индонезийское национальное агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вулкан Семеру M. Rietze

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Уточняется, что свыше 10,3 тыс. жителей острова вынуждены были из-за стихийного бедствия бросить свои жилища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Семеру продолжает выбрасывать столб белого дыма в небо на расстояние до 200 метров.

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